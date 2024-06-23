У неділю 23 червня за вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як планували раніше.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Причину змін у графіках не пояснюють.

Щоб дізнатися, чи будуть застосовані відключення за вашою адресою, можна скористатися декількома ресурсами. Зокрема, інформацію можна знайти на сайті YASNO або ж за допомогою бота в Telegram компанії. Також перевірити графіки планових обмежень можна на сайті ДТЕК.

За повідомленням у суботу, через зниження споживання електроенергії у вихідні дні, відключення світла у неділю 23 червня мали діяти тільки ввечорі, з 19:00 до 23:00.