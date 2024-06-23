Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Причину змін у графіках не пояснюють.
Щоб дізнатися, чи будуть застосовані відключення за вашою адресою, можна скористатися декількома ресурсами. Зокрема, інформацію можна знайти на сайті YASNO або ж за допомогою бота в Telegram компанії. Також перевірити графіки планових обмежень можна на сайті ДТЕК.
За повідомленням у суботу, через зниження споживання електроенергії у вихідні дні, відключення світла у неділю 23 червня мали діяти тільки ввечорі, з 19:00 до 23:00.
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