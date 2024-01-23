Микола Дмитрович Леонтович — талановитий композитор, автор широковідомих хорових обробок українських народних пісень, найвідомішою з яких є “Щедрик”.

За неймовірний талант Леонтовича називають “Українським Бахом”.

Микола Дмитрович Леонтович з’явився на світ у селі Монастирок в родині священника. Початкову освіту здобув від батьків.

Дар до музичних інструментів Микола Дмитрович отримав від батька, який грав на скрипці, гітарі, віолончелі, контрабасі та керував хором семінаристів. А мама прищепила синові любов до української народної пісні.

1914 року він створив хорову обробку народного “Щедрика”. А на Різдво 7 січня 1917 року, її вперше виконав хор Олександра Кошиця. Згодом хор Кошиця неодноразово виступав зі “Щедриком” за океаном.

Ця пісня стала настільки популярною, що американський композитор українського походження Пітер Вільховський написав до неї англійський текст.

Рано вранці 1921 року, коли Леонтович гостював у батька в селі Марківка, його застрели з гвинтівки чекістський агент Афанасій Грищенко. Правда про смерть Леонтовича стала загальновідомою лише в середині 1990-х років, коли відкрився доступ до архівів.