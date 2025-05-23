Цього дня згадують усіх, хто зі зброєю чи словом боровся за незалежність України — від січових стрільців і воїнів армії УНР, до борців УПА, героїв Революції Гідності та захисників, які сьогодні стоять на передовій російсько-української війни.

Про це зазначають в Інституті національної пам’яті.

Оригінальна концепція Свята Героїв народилася у середовищі українських націоналістів і була формалізована під час ІІ Великого Збору ОУН у квітні 1941 року в Кракові. Тоді офіційно визначили перелік організаційних свят: «Обов’язуючі організаційні свята є: свято соборності 22 січня, свято Героїв революції дня 23-го травня і День боротьби 31 серпня».

День 23 травня обрали невипадково — саме у травні під загадковими обставинами помер Микола Міхновський, основоположник ідеї української незалежності. У ці ж дні, 23 та 25 травня, у різні роки загинули визначні провідники визвольного руху — Євген Коновалець і Симон Петлюра.

Протягом Другої світової війни та в післявоєнні роки Свято Героїв залишалося важливою подією для учасників визвольної боротьби. У середовищі членів та юнацтва ОУН традиційно відбувалися внутрішні, часто таємні, урочисті сходини. Приміщення прикрашали державними та організаційними символами, а також портретами ключових постатей — Міхновського, Коновальця та Петлюри. Урочистості включали хвилину мовчання, виголошення промов, зачитування наказів від Проводу та церемонію складання присяги новими членами. Як правило, ці зібрання тривали до півгодини.

У регіонах, де це було можливо, організовували відкриті святкування. Люди збиралися біля могил героїв, співали національний гімн, марш «Зродились ми великої години», виступали з промовами. Особливе значення надавалося вечірньому символізму:

«Точно о год. 8.30 вечора в дні 23.05 мають дзвонити дзвони у всіх церквах, – йдеться у «Інструкції ОУН в справі святкування 23/5. Свято Героїв Революції». – Могили прибрані квітами, з лентами національними і організаційних кольорів. З хвилиною биття запалити довкруги могили 4 великі смолоскипи, які мають горіти цілу ніч. Національний Прапор вивішений на могилі через цілий 23/5 і 24/5. Організаційний Прапор [прапор ОУН] вивішений лише в часі святочного зібрання. Біля Могили стоїть весь час святочно зібрана почесна сторожа з хлопців і дівчат».

Цей день був особливим у середовищі української діаспори, яка популяризувала тяглість української військової традиції та героїзм воїнів від часів Давньої Русі, козаччини до двадцятого століття, наводячи приклад Української Галицької армії, Січових Стрільців, Армії УНР, ОУН та УПА. Пам’ять про полеглих героїв, знакові битви вони вважали потужним мобілізаційним та патріотично-виховним чинником, який мотивував до боротьби за незалежність наступні покоління.

«Тільки Українська Самостійна Соборна Держава, яку можемо здобути революційною боротьбою Українського народу, поруч революційної боротьби всіх поневолених Москвою народів, буде запорукою кращого майбутнього, – читаємо у газеті «Зов Крови» за травень 1947-го, яку видавав Крайовий провід ОУН.

Попри те, що свято не має статусу державного, його значущість дедалі зростає. 23 травня поступово стає важливою датою національної пам’яті, особливо в контексті боротьби українського народу за свою державність, яка триває з 2014 року й набула нового виміру з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Сьогодні це не просто вшанування полеглих борців минулих поколінь — це день, коли ми з глибокою вдячністю згадуємо і героїв сучасності. Усіх, хто стоїть на захисті територіальної цілісності та свободи України, щодня жертвуючи собою заради майбутнього країни.