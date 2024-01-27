Таку інформацію надав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Водночас очільник ГУР Буданов заявив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області рф 24 січня.

«Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань», – зазначив начальник ГУР МОУ

Варто зазначити, що опитані родичі українських Оборонців зі списку, що був оприлюднений в мережі, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.