В цей день в Україні щорічно відзначають національне свято – День СБУ.

25 березня 1992 року – офіційна дата створення української спецслужби. Того дня Верховна Рада ухвалила Закон “Про Службу безпеки України”. Невдовзі особовий склад СБУ склав присягу на вірність українському народу.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав співробітників Служби безпеки України із професійним святом і побажав незламного духу.

“Сьогодні ми усі – Сили оборони України. Ми разом, пліч-о-пліч, б’ємося з російським окупантом. Побратими зі Служби безпеки України – нині на складних напрямках нищать ворога й захищають нашу державу. У нас спільна мета і спільна ціль – звільнити Україну й здобути перемогу“, – написав він.

Президент Володимир Зеленський подякував всім воїнам СБУ.

“Спираємось на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України. І віримо – віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших Сил оборони та безпеки України обовʼязково наблизить нашу спільну перемогу“, – зазначив Зеленський.