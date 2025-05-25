Весілля у дзеркальну дату 25.05.2025: 25 пар одружилися в Харкові

Як повідомляє Суспільне.

25 травня 2025 року, у “дзеркальну дату”, на Харківщині відбулося весілля 25 пар. З них 18 пар обрали місто Харків для реєстрації свого шлюбу. Цю інформацію надали у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Харківської області.

Представниця обласного ДРАЦС зазначила, що всі 25 пар подали заяви на укладення шлюбу саме на цю дату. “Молодята активно телефонували, запитуючи про можливість реєстрації шлюбу 25.05.2025. Всі розуміють, що це вихідний день, тому ми організували роботу наших працівників у цей день, щоб забезпечити реєстрацію. Всього в Харківській області було подано 25 заяв, і всі молодята дуже щасливі”, – розповіла вона.

Такі “дзеркальні дати” завжди викликають підвищений інтерес серед молодят. Багато з них вірять у символіку чисел і вищі сили, тому в дні з особливими датами спостерігається значний попит на реєстрацію шлюбів. У порівнянні зі звичайними днями, кількість реєстрацій у такі дати зростає приблизно вдвічі.

За словами представниці ДРАЦС, у 2024 році кількість одружень зросла в порівнянні з 2023 роком, а у 2025 році залишається на рівні минулого року. “На сьогоднішній день 2025 рік показує стабільні результати, хоча ми ще не знаємо, як війна вплине на цю ситуацію. Проте пари продовжують реєструвати шлюби, і ми також маємо новонароджених”, – додали у відділі.