Про це повідомили в “Укренерго”.
“Причина – комплексна: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось. Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня”, — йдеться у повідомленні.
Крім цього, зменшився і дефіцит потужності – з ремонту повернувся в роботу блок на одній з АЕС, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.
З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.
В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане наприкінці місяця та в серпні.
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