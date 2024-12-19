18 грудня 25-та річниця від дня, коли Джулія "Баттерфляй" Хілл залишила своє місце у гігантському червоному дереві в Північній Каліфорнії після героїчного перебування на його верхівці.

Про це повідомляє National Geographic.

У 1997 році під час конфлікту з лісозаготівельною компанією Джулія, разом із групою активістів, брала участь у протестах на захист старих лісів. Вона піднялася на 1 500-річне червоне дерево заввишки 60 метрів у графстві Гумбольдт, плануючи залишитися там лише на тиждень. Проте її акція тривала приголомшливі 738 днів.

“Я назвала це дерево Луна, і це ім’я збереглося донині”, – розповіла Джулія.

Її рішучість привернула увагу світової спільноти до проблеми вирубування стародавніх лісів у цьому регіоні. Завдяки її зусиллям дерево та навколишню територію було збережено назавжди. Тепер за ці землі дбає Sanctuary Forest – організація, яка займається охороною каліфорнійських лісів та водозбірних районів.

Джулія стала символом екологічної активності, а її дії надихнули багатьох людей по всьому світу. Її подвиг нагадує нам про крихкість нашої планети та важливість захисту її природних ресурсів.

“Ми зобов’язані вдячністю тим, хто присвячує свій час і енергію захисту нашого світу”, – йдеться у повідомленні.