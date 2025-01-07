У Варшаві суд ухвалив рішення про арешт водія мікроавтобуса, який збив 14-річного хлопця з України.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба в коментарі Укрінформу.

“Суд розглянув клопотання прокуратури і ухвалив рішення про арешт водія на три місяці”, – повідомив Скіба.

Він уточнив, що обвинуваченому загрожує до 25 років ув’язнення за двома статтями.

Водію висунуто звинувачення у скоєнні ДТП зі смертельними наслідками та втечі з місця події. За цією статтею передбачено покарання від п’яти до двадцяти років позбавлення волі.

Крім того, чоловік обвинувачується у порушенні трирічної заборони на керування транспортними засобами, яка діяла до квітня 2026 року через попередні порушення. Це може додати до його терміну від трьох місяців до п’яти років.

Скіба зазначив, що мати загиблого підлітка добре володіє польською мовою. Він припустив, що сім’я могла переїхати до Польщі ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.