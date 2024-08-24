У Дніпропетровській області адвокату повідомили про підозру в отриманні 25 тисяч доларів за обіцянку забезпечити висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Це сталося в результаті спільних дій ДБР та СБУ.

Про це повідомляє ДБР.

Працівники ДБР та СБУ підозрюють військовослужбовця, який також є адвокатом, і його цивільну спільницю в організації бізнесу на ухилянтах від військової служби.

Вони пропонували чоловікам, які не бажали служити, різні схеми уникнення призову, залякуючи їх рейдами працівників ТЦК.

Найдорожчою послугою був «білий» військовий квиток, вартість якого становила 25 тисяч доларів США, за що обіцяли вирішити питання з військкоматами та отримати рішення ВЛК про непридатність до служби.

Дешевше оцінювали придбання за 150 доларів США незаповнений бланк повістки з відповідними печатками. Це давало змогу призовникам вільно пересуватися, у тому числі через блок-пости. У разі зустрічі з представниками ТЦК покупці таких бланків говорили, що їх і так вже викликають до військкомату.

Під час одержання авансу за білий квиток чоловіка та його спільницю затримано на гарячому. Проведено невідкладні слідчі дії. В фігурантів вилучено понад півмільйона гривень. Також слідчі дії відбулися у службових кабінетах двох районних ТЦК та СП міста Дніпро.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.