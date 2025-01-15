Сьогодні, 15 січня, в Україну повернулися 25 українців, серед яких як військові, так і цивільні. Зокрема, це тяжкопоранені і тяжкохворі Захисники, які довгий час провели в неволі.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших”, — написав президент.

Серед тих, хто повернувся з російської неволі — захисники Маріуполя, “Азовсталі”, а також жителі Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами, додають у ГУР.

Поранені мають серйозні хвороби, зокрема втрату зору, ампутовані кінцівки, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб є туберкульоз, онкологічні захворювання та гангрена, що яскраво відображає ті жахливі умови, в яких наші люди змушені перебувати.

Зеленський зазначив, що кожен з них отримає всю необхідну медичну допомогу.