Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
“Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших”, — написав президент.
Серед тих, хто повернувся з російської неволі — захисники Маріуполя, “Азовсталі”, а також жителі Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.
Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами, додають у ГУР.
Поранені мають серйозні хвороби, зокрема втрату зору, ампутовані кінцівки, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб є туберкульоз, онкологічні захворювання та гангрена, що яскраво відображає ті жахливі умови, в яких наші люди змушені перебувати.
Зеленський зазначив, що кожен з них отримає всю необхідну медичну допомогу.
“Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою”, — зазначив президент.
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