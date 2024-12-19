Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав три ракетних удари, 35 авіаударів із застосуванням 36 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також здійснив понад 4250 обстрілів, зокрема 178 із реактивних систем залпового вогню.

Основні напрямки бойових дій:

Харківський напрямок : одне бойове зіткнення поблизу Вовчанська.

: одне бойове зіткнення поблизу Вовчанська. Куп’янський напрямок : зафіксовано 26 атак у районах Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

: зафіксовано 26 атак у районах Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Лиманський напрямок : 24 штурми неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.

: 24 штурми неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів. Сіверський напрямок : п’ять атак поблизу Верхньокам’янського, дві з яких успішно відбито.

: п’ять атак поблизу Верхньокам’янського, дві з яких успішно відбито. Краматорський напрямок : ворог п’ять разів намагався прорвати оборону біля Часового Яру, Григорівки та Білої Гори.

: ворог п’ять разів намагався прорвати оборону біля Часового Яру, Григорівки та Білої Гори. Торецький напрямок : 13 атак в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

: 13 атак в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Покровський напрямок : 48 штурмових дій у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки.

: 48 штурмових дій у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Курахівський напрямок : 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного.

: 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного. Времівський напрямок : 25 штурмів неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.

: 25 штурмів неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Оріхівський напрямок : одна спроба прориву до Новоандріївки, яка була відбита.

: одна спроба прориву до Новоандріївки, яка була відбита. Придніпровський напрямок : п’ять бойових зіткнень у зоні дельти Дніпра, усі атаки відбито.

: п’ять бойових зіткнень у зоні дельти Дніпра, усі атаки відбито. Курщина: українські воїни відбили 68 штурмів, авіація ворога завдала 21 удару, скинувши 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань. Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує артилерійські обстріли, диверсійно-розвідувальну діяльність і нарощує мінно-вибухові загородження.

Протягом доби українські військові ліквідували 1530 окупантів, знищили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб ППО, 51 безпілотник, 68 автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки.