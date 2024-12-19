Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ворог завдав три ракетних удари, 35 авіаударів із застосуванням 36 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також здійснив понад 4250 обстрілів, зокрема 178 із реактивних систем залпового вогню.
Основні напрямки бойових дій:
- Харківський напрямок: одне бойове зіткнення поблизу Вовчанська.
- Куп’янський напрямок: зафіксовано 26 атак у районах Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.
- Лиманський напрямок: 24 штурми неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.
- Сіверський напрямок: п’ять атак поблизу Верхньокам’янського, дві з яких успішно відбито.
- Краматорський напрямок: ворог п’ять разів намагався прорвати оборону біля Часового Яру, Григорівки та Білої Гори.
- Торецький напрямок: 13 атак в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.
- Покровський напрямок: 48 штурмових дій у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки.
- Курахівський напрямок: 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного.
- Времівський напрямок: 25 штурмів неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.
- Оріхівський напрямок: одна спроба прориву до Новоандріївки, яка була відбита.
- Придніпровський напрямок: п’ять бойових зіткнень у зоні дельти Дніпра, усі атаки відбито.
- Курщина: українські воїни відбили 68 штурмів, авіація ворога завдала 21 удару, скинувши 31 КАБ.
На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань. Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує артилерійські обстріли, диверсійно-розвідувальну діяльність і нарощує мінно-вибухові загородження.
Протягом доби українські військові ліквідували 1530 окупантів, знищили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб ППО, 51 безпілотник, 68 автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки.
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- Сили ППО ліквідували 45 ворожих БпЛА
- Російська армія втратила понад 1500 солдатів за минулу добу, – Генштаб