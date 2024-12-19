Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав три ракетних удари, 35 авіаударів із застосуванням 36 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також здійснив понад 4250 обстрілів, зокрема 178 із реактивних систем залпового вогню.

Основні напрямки бойових дій:

  • Харківський напрямок: одне бойове зіткнення поблизу Вовчанська.
  • Куп’янський напрямок: зафіксовано 26 атак у районах Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.
  • Лиманський напрямок: 24 штурми неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.
  • Сіверський напрямок: п’ять атак поблизу Верхньокам’янського, дві з яких успішно відбито.
  • Краматорський напрямок: ворог п’ять разів намагався прорвати оборону біля Часового Яру, Григорівки та Білої Гори.
  • Торецький напрямок: 13 атак в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.
  • Покровський напрямок: 48 штурмових дій у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки.
  • Курахівський напрямок: 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного.
  • Времівський напрямок: 25 штурмів неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.
  • Оріхівський напрямок: одна спроба прориву до Новоандріївки, яка була відбита.
  • Придніпровський напрямок: п’ять бойових зіткнень у зоні дельти Дніпра, усі атаки відбито.
  • Курщина: українські воїни відбили 68 штурмів, авіація ворога завдала 21 удару, скинувши 31 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань. Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує артилерійські обстріли, диверсійно-розвідувальну діяльність і нарощує мінно-вибухові загородження.

Протягом доби українські військові ліквідували 1530 окупантів, знищили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб ППО, 51 безпілотник, 68 автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки.

  • Сили ППО ліквідували 45 ворожих БпЛА
  • Російська армія втратила понад 1500 солдатів за минулу добу, – Генштаб