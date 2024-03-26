Вже дев'ятий рік поспіль в Україні відзначають цей день.

Національна гвардія України як самостійна силова структура існувала з 1991 по 2000 рік. Згодом у зв’язку з загостренням ситуації в Криму та у східних регіонах України було прийняте рішення відновити Національну гвардію.

13 березня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну гвардію України», відповідно якого ця структура – військове формування з правоохоронними функціями. Базою для формування особового складу НГУ стали підрозділи Внутрішніх військ, а також добровольці.

Свято встановлено згідно з Указом президента України від 18 березня 2015 року “враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави”.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав весь особовий склад та ветеранів з Днем Національної гвардії України.

“Зараз тисячі нацгвардійців зі зброєю в руках, пліч-о-пліч з іншими підрозділами та зʼєднаннями Сил оборони України, на передовій відбивають російські атаки. Щиро дякую за Вашу службу! Дякую тим, хто приєднався до підрозділів Гвардії наступу, дякую також і тим, хто планує зголоситися для вступу до лав цих сміливих та відважних воїнів“, – зазначив Сирський.