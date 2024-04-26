У п’ятницю, 26 квітня, виповнюється 38 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Чорнобиль – не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності, героїзму і самовідданості ліквідаторів страшної аварії.

26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС відбулися два вибухи з часовим проміжком лише у 2 секунди. У результаті вибухів розпочалася пожежа та обвалилася частина будівель.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.

Від самого початку Москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня в СРСР з’явилося перше офіційне повідомлення.

З метою запобігти подібним аваріям у подальшому, у 1986 році четвертий реактор накрили спеціальним “саркофагом”, а після цього ЧАЕС знову запустили в експлуатацію. Згодом, через суттєві пожежі було вимкнено три інші реактори.

У 2019-му над Чорнобильською станцією створити новий “саркофаг”, а у наші дні її готують до повного зняття з експлуатації.