Про це пише News.ro.

У ранкові години в комуні Джордже-Енеску в Ботошані надійшов сигнал про виявлення мертвого громадянина України. Поліція розпочала розслідування і з’ясувала, що українець приїхав до Румунії кілька днів тому, домовившись про проживання в обмін на роботу.

В суботу господар будинку знайшов його мертвим з вогнепальним пораненням у голову, поруч з ним була мисливська зброя.

У Ботошані поліція проводить слідчі дії для з’ясування обставин інциденту, внаслідок якого стався випадок убивства. Відкрито кримінальне провадження за фактом убивства та порушення правил зберігання зброї.

За інформацією, мертвий чоловік нелегально потрапив до Румунії разом з іншим українцем, з яким вони, ймовірно, жили разом. Інформації про місцезнаходження другого чоловіка та його участь у розслідуванні наразі немає.