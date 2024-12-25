Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він зазначив, що наразі у місті триває ліквідація наслідків атаки, залучено 15 бригад комунальників та 14 одиниць техніки. Ремонтні роботи з відновлення контактної мережі також продовжуються.
Штаб допомоги продовжує свою роботу, і вже 17 місцевих мешканців, чиї будинки постраждали, звернулися за матеріальною допомогою від міста. Серед них 8 осіб подали заяви на відшкодування за зруйноване житло.
Вілкул повідомив, що 11 з 17 постраждалих були госпіталізовані, серед них дві дівчинки. Дві жінки та чоловік перебувають у важкому стані, решта – в стабільному стані середньої тяжкості.
“Медики надають всім їм усю необхідну допомогу”, – додав Вілкул.
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