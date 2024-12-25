У п'ятницю, 27 грудня, у Кривому Розі буде оголошено День жалоби. Учора, напередодні Святвечора, російські війська вдарили по місту балістичною ракетою, внаслідок чого постраждали 17 людей та загинув чоловік.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що наразі у місті триває ліквідація наслідків атаки, залучено 15 бригад комунальників та 14 одиниць техніки. Ремонтні роботи з відновлення контактної мережі також продовжуються.

Штаб допомоги продовжує свою роботу, і вже 17 місцевих мешканців, чиї будинки постраждали, звернулися за матеріальною допомогою від міста. Серед них 8 осіб подали заяви на відшкодування за зруйноване житло.

Вілкул повідомив, що 11 з 17 постраждалих були госпіталізовані, серед них дві дівчинки. Дві жінки та чоловік перебувають у важкому стані, решта – в стабільному стані середньої тяжкості.

“Медики надають всім їм усю необхідну допомогу”, – додав Вілкул.