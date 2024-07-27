27 липня в Україні відзначається День медичного працівника: свято, присвячене всім медпрацівникам, які щодня рятують життя цивільним та військовим.

“Низько схиляю голову перед вашою відвагою, професіоналізмом та самовідданістю. Ваша праця – це не просто робота, це – подвиг. Дякую вам за кожне врятоване життя, за кожну хвилину, яку ви присвячуєте допомозі іншим, попри власні потреби та ризики”, – написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Відповідно до президентського указу №281/94 від 3 червня 1994 року, в Україні було встановлене свято на підтримку ініціативи працівників закладів охорони здоров’я. Датою святкування визначили третю неділю червня.

Вже третій рік поспіль українці зустрічатимуть День медичного працівника в умовах повномасштабної війни. Наші медики постійно борються за життя цивільних та військових. Українські медики рятують людей після ворожих обстрілів та бомбардувань. Ризикуючи власним життя, медпрацівники продовжують сміливо виконувати свій обов’язок.