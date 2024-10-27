Це свято було встановлено президентським Указом №1241/97 від 6 листопада 1997 року і відзначалося щороку на честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія.

Про це повідомляє “Межа”.

Відповідно до Указу Президента № 455/2023 українці святкують це свято щорічно 27 жовтня з огляду на перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря.

Про цінність української мови написала пресслужба Представництва Президента України в АР Крим.

“27 жовтня Україна відзначає День української писемності та мови, який символізує важливість надбань нашого народу крізь віки. Сьогодні, коли Україна стикається з викликами війни, яку приніс на нашу землю окупант, ця важливість проявляється ще більше. … В такі складні часи важливо пам’ятати про цінність українського слова. Зберігаймо та підтримуймо українську мову та писемність. Навчаймо їх наших дітей і нагадуймо їм, наскільки важливо це для нашої країни. В часи війни мова об’єднує нас та надає нам силу протистояти агресору”, – йдеться у дописі.

Також Представництво Президента України в АР Крим повідомило про те, що до початку окупації Криму Росією, станом на 2013/2014 навчальний рік, 13 589 дітей в Автономній Республіці Крим здобували освіту українською мовою. А вже у 2018/2019 навчальному році за результатом моніторингу відкритих джерел інформації держави-окупанта у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим українською мовою навчалося 249 учнів, або 0,2% від загальної кількості.

З Днем української писемності та мови привітання опублікувала Верховна Рада.

“Мова – це наша сила і зброя! У День української писемності та мови ми вшановуємо рідне слово, яке об’єднує нас і допомагає зберегти нашу ідентичність. Давайте цінувати та розвивати українську мову щодня!”, – закликають парламентарі.

Пресслужба Міндовкілля подякувала нашим воїнам-захисникам за можливість писати, слухати, зберігати та передавати свою культуру і традиції. У дописі наведено цитату видатного українського письменника Олеся Гончара про важливість мови: “Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова — це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків, мова — це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу”.

Головне управління розвідки МО України у своєму дописі назвало українську мову “силою нашої нації, нашим мечем і щитом на війні”.

“Геноцидна війна Росії проти України ― чергова цілеспрямована спроба ворога стерти нашу країну і нашу мову. Упродовж сотень років Москва прагнула позбавити нас слова — насильством, заборонами, репресіями, русифікацією. Тому кожен, хто промовляє українською до своїх дітей — масштабує нашу спільну силу, творить майбутнє України. Шануймо рідну українську мову, говорімо нею — будьмо сильними!”, — пише розвідувальне управління.