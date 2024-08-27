У середу графіки стабілізаційних відключень споживачів від електроенергії діятимуть в усіх регіонах України.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом усієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень”, – ідеться у повідомленні.

У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Оскільки 26 серпня РФ здійснила чергову масовану атаку на енергооб’єкти України, радник Шмигаля Юрій Бойко заявив, що Україні доведеться коригувати план підготовки до зими цієї атаки РФ.

27 серпня на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та у Києві запровадили екстрені відключення світла.