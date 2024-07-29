Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) — окремий вид сил у складі Збройних сил України, до складу якого входять підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій та частини спеціального призначення, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

До типових завдань ССО відносять:

рейди та сучасні бойові дії

добуття розвідувальної інформації за лінією фронту

психологічні операції (Psy-Ops)

створення агентурних мереж

робота “цивільної адміністрації” (залучення на свій бік населення)

пошук, евакуація й доставлення полонених, заручників

навчання іноземних армій, поліційних і безпекових сил (так зване примноження сили)

медична допомога

впровадження в структуру спецслужб і військових організацій з метою шпигунства або знищення людей, що представляють загрозу державі (в тому числі і на території інших держав)

виявлення, ідентифікація та визначення цілей для власних засобів ураження

антитерористичні операції.

Свято встановлено в Україні “З метою подальшого розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави” згідно з Указом президента України “Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України” від 26 липня 2016 року № 311/2016.