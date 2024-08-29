Щороку 29 серпня українці вшановують особливу дату — День пам'яті захисників України. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність і мир в Україні.

День вшанування пам’ять українських воїнів був заснований в 2019 році за указом президента Володимира Зеленського. Дата 29 серпня обрана в пам’ять про Іловайську трагедію 2014 року.

Ця подія також відома як Іловайський котел. Того дня окуповане військами “ДНР” та Росії місто мали покинути українські військові. Окупанти обіцяли відкрити гуманітарний коридор для ЗСУ, але обстріляли українських військових під час виходу з Іловайська.

За даними Українського інституту національної пам’яті, 366 українських воїнів полягли там, 429 — зазнали поранень, 158 — зникли безвісти, 300 — опинилися в полоні.

Символом цього дня є соняшник, оскільки більшість військових ЗСУ загинули на півдні та південному сході країни, де багато соняшникових полів.