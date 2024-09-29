Про це повідомляє “Межа”.

Цього дня у 1941 році в урочищі Бабин Яр німецькі нацисти розстріляли близько 22 тисяч невинних людей. Інших загнали на ніч у порожні гаражі на вулиці Табірній (сучасна Дорогожицька) і вбили 30 вересня. Впродовж цих страшних двох днів цинічно було вбито понад 33 тисячі людей. Наймолодшій жертві було лише три дні, а найстаршій — 103 роки.

Загалом Бабин Яр став своєрідним “некрополем” для близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, яких розстріляли нацисти впродовж 1941–1943 років. Серед них були не лише українці, а і євреї, роми та представники інших національностей, які не вписувався в гітлерівські ідеологічні уявлення про ідеальний світ.

Про 83-ті роковини трагедії у Бабиному Яру написав омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram-каналі.

“Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Бабиного Яру – місця, де історія залишила свої найжахливіші сліди. У ці дні 1941 року були безжально знищені тисячі невинних життів лише через їхню національність, віру чи переконання. Це не лише трагедія одного народу, це трагедія всього людства. Вона нагадує нам про важливість пам’ятати минуле, аби не допустити подібного в майбутньому. Схиляємо голови перед тими, хто став жертвою нелюдської жорстокості, і закликаємо до збереження миру та людяності у нашому світі”, — йдеться у дописі посадовця.

Згадала про цей день і пресслужба Верховної Ради України: “Бабин Яр — символ невимовного болю і втрат, місце скорботи, яке навіки залишиться в нашій пам’яті. Сьогодні ми згадуємо тисячі загублених життів і нагадуємо собі про важливість зберігати пам’ять, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися”.