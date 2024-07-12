В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждали понад тисячу осіб, з яких 297 – загинули.

Про це Служба безпеки України повідомляє у Фейсбуці.

За інформацією СБУ, з початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тис. жителів, з яких 297 – загинули. Серед них – багато дітей.

СБУ готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України, що є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.

«Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі», – зазначили в Службі.

Як встановило розслідування, росіяни цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.

Для маскування боєприпасів російські загарбники використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками.

Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України.

Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.

Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу: ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;

ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;

ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;

МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

У межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.