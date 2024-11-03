У неділю, 3 листопада, в Україні відзначається День інженерних військ. Це професійне свято встановлено згідно з Указом Президента України від 27 жовтня 1999 року.

З Днем інженерних військ привітав військових Генштаб ЗСУ, Міністр оборони України Рустем Умєров та Верховна Рада України.

У Генштабі наголосили, що інженерні війська ведуть вкрай необхідну й небезпечну роботу — здійснюють захист і підтримку для своїх підрозділів, а також створюють перешкоди для противника.

“Під щільним ворожим обстрілом, ви щоденно обладнуєте позиції та райони оборони, знешкоджуєте мінні поля, облаштовуєте інженерні загородження та споруджуєте переправи. Ваші укріплення й фортифікаційні лінії — це щит, що рятує життя нашим захисникам та захисницям. Кожен ваш крок і кожна дія — це бар’єр, який стримує ворога”, — йдеться у привітанні.

Міністр оборони України Рустем Умєров також привітав військових інженерів із професійним святом.

“Щодня на вас покладено надзвичайно важливі завдання, які є основою для успішного наступу та оборони. Саме завдяки вам проводиться інженерна розвідка противника і місцевості, зводяться надійні укріплення, мости та переправи. Ви прокладаєте безпечні шляхи через мінні поля, усуваєте перешкоди, розчищаєте завали, забезпечуючи підготовку плацдармів для дій Сил оборони”, — зазначив Умєров.

Привітання для причетних опублікувала також пресслужба Верховної Ради України. У тексті наголошується, що “інженерні війська стоять на захисті України від самого початку війни незламним щитом оборони нашої держави”.

“Жоден вид ЗСУ не може обійтись без професіоналів інженерних військ, які забезпечують ефективність виконання бойових завдань. Інженери на передовій — це професіонали, чия майстерність і холоднокровність забезпечують повернення наших Захисників і Захисниць додому. Від їхньої оперативності та мужності залежать успішна оборона кожного клаптика нашої землі”, — йдеться у привітальному дописі.