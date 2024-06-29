Про це повідомили в “Укренерго”.
При цьому у компанії зазначили, що з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень споживання електрики може бути збільшено.
Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України “Укренерго” вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.
З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.
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