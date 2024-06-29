У неділю, 30 червня, по всій Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в “Укренерго”.

При цьому у компанії зазначили, що з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень споживання електрики може бути збільшено.

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України “Укренерго” вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.