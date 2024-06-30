Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр, а у понеділок погода в Україні буде однією з найспекотніших в Європі, зазначає синоптик Наталія Діденко.

Діденко повідомила, що 1 липня максимальна температура повітря в Україні досягатиме +30+35 градусів, а на сході та південному сході країни місцями може піднятись до +34+37 градусів.

Водночас у західних областях ближче до кінця доби 1 липня можливі грозові дощі, які дещо знизять спеку, але температура вдень все одно підніметься до +30 і навіть вище.

«У Києві в понеділок буде дуже спекотно, +32+34 градуси. Сухо, без опадів. Така жалюча спека ще триватиме, але 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі України градуси збавлять оберти, спека хоча б трохи стане милосерднішою», – зазначила Діденко.

Натомість у східних та південних областях спека протримається і далі.