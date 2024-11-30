Свято було встановлене 16 вересня 2010 року наказом міністра оборони України Михайла Єжеля, враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ та з метою підтримання престижу військової служби у підрозділах цього роду військ.

З нагоди свята міністр оборони України Рустем Умєров опублікував привітання.

“Ви – очі Сил оборони України, які щоденно забезпечують нашу ППО, авіацію та мобільні групи критично важливою інформацією. … Дякую за вашу службу, пильність і відданість. Ви щодня захищаєте українські міста, інфраструктуру та людей”, – наголосив Умєров.

За словами очільника міноборони, саме завдяки воїнам Радіотехнічних військ збиті сотні ворожих літаків, тисячі ракет і дронів, а “головне – врятовано безліч життів”.

Пресслужба Повітряних сил ЗС Україна також привітала захисників із професіональним святом.

“Цей рід військ називають очима Повітряних Сил. Цілодобово військовослужбовці РТВ виявляють та супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб та ракет противника. Коли ми пишемо у ранішніх зведеннях: “…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено понад 150 повітряних цілей», знайте — за цією фразою криється важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України”, — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що військовослужбовці радіотехнічних військ “ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхнє завдання якомога швидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти”.

“Нині чимало воїнів радіотехнічних військ Повітряних Сил беруть активну участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами боронять країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники і ракети. … Дякуємо воїнам РТВ за захист та професіоналізм, шануємо тих, хто пішов у вічність”, — зазначається у дописі Повітряних Сил ЗСУ.