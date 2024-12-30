Про це повідомляє пресслужба САП.
“Строк дії запобіжного заходу визначений до 27 лютого 2025 року включно”, – зазначили у пресслужбі.
Слідство встановило, що на початку грудня 2024 року колишній голова суду разом із суддею Господарського суду вимагали 1 мільйон доларів США у представника приватної компанії. Ці кошти вони обіцяли використати для забезпечення ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували на розгляді апеляційного господарського суду.
Обвинувачення стверджує, що підозрювані діяли за попередньою змовою, що підтверджується доказами, зібраними у межах досудового розслідування.
Розслідування триває, і підозрюваним інкримінується порушення, передбачене статтями 28 ч. 2 і 369-2 ч. 3 Кримінального кодексу України. У САП наголошують, що підозрюваного було взято під варту відразу після оголошення ухвали суду.
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