30 грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжний захід для ексголови Апеляційного господарського суду однієї з областей. Суд постановив тримати його під вартою, проте з можливістю внесення застави у 30,28 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“Строк дії запобіжного заходу визначений до 27 лютого 2025 року включно”, – зазначили у пресслужбі.

Слідство встановило, що на початку грудня 2024 року колишній голова суду разом із суддею Господарського суду вимагали 1 мільйон доларів США у представника приватної компанії. Ці кошти вони обіцяли використати для забезпечення ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували на розгляді апеляційного господарського суду.

Обвинувачення стверджує, що підозрювані діяли за попередньою змовою, що підтверджується доказами, зібраними у межах досудового розслідування.

Розслідування триває, і підозрюваним інкримінується порушення, передбачене статтями 28 ч. 2 і 369-2 ч. 3 Кримінального кодексу України. У САП наголошують, що підозрюваного було взято під варту відразу після оголошення ухвали суду.