Право членів родин зниклих безвісти знати про долю близьких – це одне з головних положень міжнародного гуманітарного права і прав людини. Воно діє незалежно від того, коли та за яких обставин людина зникла безвісти: під час війни, стихійного лиха чи під час міграції.
Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, у результаті агресії Росії понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Ще майже 1700 цивільних перебувають в місцях несвободи РФ.
“В Україні ще з 2014 року Росія незаконно викрадає та ув’язнює наших цивільних громадян. Вони піддаються тортурам, сексуальному насильству. Їхні рідні не мають жодної інформації про них”, – написав омбудсмен.
В контексті цього Лубінець звернувся до міжнародної спільноти та закликав до активних рішень:
“Ми повинні працювати, щоб повернути додому українців! Вкотре звертаю увагу міжнародної спільноти на викрадення росіянами цивільних людей та закликаю до дієвих кроків”.
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