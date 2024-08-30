Кожного року 30 серпня Україна відзначає Міжнародний день зниклих безвісти. У цей день у багатьох країнах проводяться заходи, які покликані зберігати пам’ять про тих, чия доля досі невідома.

Право членів родин зниклих безвісти знати про долю близьких – це одне з головних положень міжнародного гуманітарного права і прав людини. Воно діє незалежно від того, коли та за яких обставин людина зникла безвісти: під час війни, стихійного лиха чи під час міграції.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, у результаті агресії Росії понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Ще майже 1700 цивільних перебувають в місцях несвободи РФ.

“В Україні ще з 2014 року Росія незаконно викрадає та ув’язнює наших цивільних громадян. Вони піддаються тортурам, сексуальному насильству. Їхні рідні не мають жодної інформації про них”, – написав омбудсмен.



В контексті цього Лубінець звернувся до міжнародної спільноти та закликав до активних рішень:

“Ми повинні працювати, щоб повернути додому українців! Вкотре звертаю увагу міжнародної спільноти на викрадення росіянами цивільних людей та закликаю до дієвих кроків”.