306 атак російських військ на Запорізьку область 26 травня: ситуація контрольована

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-акаунті

26 травня російські війська здійснили 306 атак на 15 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, 27 травня. На щастя, жертв та постраждалих не зафіксовано.

Серед атак було вісім авіаударів, які вразили Степногірськ, Кам’янське, Лобкове, Залізничне, Новоандріївку та Малинівку. Також 139 безпілотників, переважно FPV-дронів, атакували Малокатеринівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Крім того, п’ять разів з реактивних систем залпового вогню обстріляли Юрківку, Камʼянське та Малу Токмачку. Артилерійські удари, загалом 154, були завдані по територіях Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Роботиного.

Внаслідок цих обстрілів надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових приміщень, приватних будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Іван Федоров закликав жителів залишатися уважними та дотримуватися заходів безпеки. Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, але контрольована українськими силами.