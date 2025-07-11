30-та річниця геноциду в Сребрениці 2025: пам'ять жертв

Про це повідомляє Associated Press.

11 липня 2025 року світ вшановує пам’ять жертв геноциду в Сребрениці, відзначаючи 30-ту річницю цієї трагічної події. Високопосадовці з різних країн зібралися, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув у 1995 році, коли сербські війська захопили місто, яке на той час було оголошене зоною безпеки під захистом ООН.

У той фатальний день сербські сили відокремили щонайменше 8 000 боснійських чоловіків і хлопців від їхніх родин, після чого їх убили. Тих, хто намагався втекти, переслідували в лісах і горах навколо Сребрениці, а жінок і дітей насильно вивозили в автобусах.

Щороку на меморіалі в Сребрениці проходять поховання нещодавно ідентифікованих жертв. Цього року планується похорон семи загиблих.

Очікується, що високопосадовці прибудуть на меморіал близько 07:30 за Гринвічем (10:30 за Києвом), де вони виголосять промови. Після цього відбудуться покладання квітів, молитви та поховальна церемонія.

Нагадаємо, що 8 липня майже 7000 людей вирушили у триденний марш миру через ліси східної Боснії, вшановуючи пам’ять тисяч жертв різанини в Сребрениці. Цей щорічний 100-кілометровий марш повторює маршрут, яким проходили боснійські чоловіки і хлопчики, які намагалися втекти після захоплення міста сербськими силами.

30-ті роковини масового вбивства, вчиненого боснійськими сербами, відзначилися також на заході в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Геноцид у Сребрениці, де загинуло понад 8000 чоловіків і хлопчиків з етнічної групи босняків, вважається єдиним судово визнаним геноцидом у Європі після Другої світової війни.

У 2004 році Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії визнав ці події геноцидом, а у 2007 році Міжнародний суд ООН підтвердив, що вбивства в Сребрениці були актом геноциду. Розслідування виявило, що вбивства відбувалися під командуванням генерала Ратка Младича, одного з лідерів боснійських сербів, а також Радована Караджича, ще одного ключового фігуранта у справі геноциду.