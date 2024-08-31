Свято було засноване з метою вшанування заслуг авіаторів перед країною та її народом. День авіації щорічно відзначається в останню суботу серпня, отже точна дата святкування може змінюватися з року в рік.

Свято встановлено Указом Президента України № 305/93 від 16 серпня 1993 року та змінами, внесеними відповідно до Указу Президента № 119/96 від 10 лютого 1996 року. Цього року свято припадає на суботу, 31 серпня.

Авіатори України відомі своєю надзвичайною майстерністю — їм вдається зробити в небі те, що інші вважали просто неможливим. Наші пілоти щодня виконують бойові завдання, захищаючи суверенітет нашої країни та завдаючи ударів по ворожих позиціях.

Після початку повномасштабного вторгнення весь світ дізнався про звитягу та мужність українських пілотів. Чого тільки вартує наш “Привид Києва” – збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації.

Наша військова авіація довела, що може творити дива в небі і дати гідну відсіч окупантам.