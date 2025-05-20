19 травня російські війська здійснили 360 атак на 16 населених пунктів Запорізької області. Про це стало відомо 20 травня від голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. На щастя, внаслідок цих обстрілів не було зафіксовано загиблих чи поранених.

Серед загальної кількості ударів 36 були авіаційними, які вразили такі населені пункти, як Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Мала Токмачка, Темирівка, Новодарівка та Малинівка.

Безпілотники різних типів здійснили 149 атак на Біленьке, Мар’ївку, Магдалинівку, Кам’янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Крім того, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) дев’ять разів обстріляли Кам’янське, Щербаки та Новоданилівку.

Артилерійські удари були завдані 166 разів по територіях Новояковлівки, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

За даними адміністрації, надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів внаслідок обстрілів.