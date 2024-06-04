Сьогодні Україна вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ця дата була встановлена Верховною Радою України 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей – жертв агресії.

У цей день Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

Дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули більше 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення.

За офіційними даними Офісу Генерального прокурора, 550 дітей загинули від рук ворога з початку повномасштабного вторгнення. Ще понад 1300 — отримали поранення.