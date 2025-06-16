4 популярні японські страви для приготування вдома

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Японська кухня часто викликає асоціації з вишуканими стравами, складними техніками приготування та незвичними інгредієнтами, такими як свіжа риба чи ферментовані сливи. Проте, японська кулінарія не обмежується лише суші. Існує безліч простих і смачних страв, які можна легко приготувати вдома.

У цій статті ми розглянемо чотири популярні японські страви, які варто спробувати приготувати самостійно, і які можуть змінити ваше уявлення про цю кухню.

Тонкацу

Тонкацу – це смажена відбивна зі свинини, хоча іноді її готують з курячого або яловичого м’яса (торикацу або ґюкацу). Цю страву можна подавати як самостійну або використовувати в сендвічах кацу-сандо.

Інгредієнти: рослинна олія, 2 свинячі корейки, сіль, чорний перець, 30 г борошна, 1 збите яйце, 20 г панірувальних сухарів (краще японських панко), 200 г дрібно нарізаної зеленої капусти, соус тонкацу.

Соус тонкацу: 2 ст. л. кетчупу, 1 ст. л. вустерширського соусу, 1 ст. л. темного тростинного цукру, 1 ч. л. міріну, 1 ч. л. устричного соусу, ½ ч. л. соєвого соусу.

Обсмажте відбиті відбивні в паніруванні до золотистої скоринки, подавайте з капустою та полийте соусом.

Оякодон

Оякодон – це традиційна домашня страва, що в перекладі означає “рис з матір’ю та дитиною”, оскільки в ній поєднуються курка та яйце. Іноді курку замінюють яловичиною, тоді страва називається таніндон.

Інгредієнти: ½ тонко нарізаної цибулі, 400 г курячих стегенець без кісток, 1 ч. л. цукру, 80 мл бульйону даші, 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. міріну, 1 ст. л. саке, 2 яйця, 250 г відвареного рису, зелена цибуля, петрушка.

Тушкуйте курку з цибулею та спеціями, додайте збиті яйця, дайте їм схопитися і подавайте на рисі, прикрасивши зеленню.

Каре райсу

Японське карі відрізняється від індійського чи тайського меншою гостротою і солодкуватим смаком. Каре райсу – це карі з рисом, але соус також можна використовувати з іншими стравами.

Інгредієнти: 200 г курячого або свинячого філе, ½ солодкого яблука, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. рослинної олії, 1 велика цибулина, 1 картоплина, 2 морквини, 475 мл бульйону, 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. міріну, 6 кубиків основи для карі, яблучне варення, рис, сіль, перець.

Маринуйте м’ясо з яблуком і медом, обсмажте з овочами, додайте бульйон і спеції, тушкуйте до готовності. Подавайте з рисом.

Суха основа для карі: вершкове масло, борошно, порошок карі, зіра, духмяний перець, часник, сушена цибуля, імбир.

Мапо тофу

Мапо тофу – це гостра страва китайського походження, адаптована до японських смаків. Назва походить від китайської бабусі з пошрамованим обличчям, яка вперше приготувала цю страву.

Інгредієнти: 350 г шовкового тофу, 2 стебла зеленої цибулі, 1 ст. л. рослинної олії, часник, імбир, 200 г свинячого фаршу, китайська паста довбаньдзян, місо-паста, устричний соус, мелений перець чилі, цукор, саке, мірін, соєвий соус, курячий бульйон, кукурудзяний крохмаль.

Відваріть тофу, обсмажте фарш з приправами, додайте бульйон і загущуйте крохмалем. Змішайте з тофу і тушкуйте кілька хвилин. Прикрасьте зеленою цибулею перед подачею.