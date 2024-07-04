Щороку 4 липня відзначається День Національної поліції України. Указ про запровадження свята видав президент у квітні 2018 року.

Починаючи з 2018 року, щорічно 4 липня в Україні відзначається День Національної поліції, що має на меті вшанувати працю поліцейських та підкреслити їхню важливу роль.

Попри небезпечність цієї професії, часто праця поліціянтів залишається непоміченою, адже багато людей не усвідомлюють її значення, доки не потрапляють у складну ситуацію.