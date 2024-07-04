Починаючи з 2018 року, щорічно 4 липня в Україні відзначається День Національної поліції, що має на меті вшанувати працю поліцейських та підкреслити їхню важливу роль.
Попри небезпечність цієї професії, часто праця поліціянтів залишається непоміченою, адже багато людей не усвідомлюють її значення, доки не потрапляють у складну ситуацію.
“Ви охороняєте правопорядок у складних умовах війни, стоїте на захисті закону та оберігаєте спокій людей. Ваша служба ризикована та часто недооцінена. Ви захищаєте Україну від російської агресії на передовій, виконуючи надскладні та небезпечні завдання. Дякую за вашу хоробрість та відважність”, – написав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
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