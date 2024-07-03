Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Раніше голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів.

“Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому”, – пояснив Кудрицький.

Третій фактор, за його словами, це те, що в європейських країнах, також у зв’язку зі спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися електроенергією з Україною.