Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.
Нерівний бій між кількома прикордонниками та групою із понад 30 російських загарбників тривав чотири години. Окупанти атакували хвилями, висаджуючи десант із бронетехніки. У відповідь прикордонники діяли злагоджено, знищуючи ворога з усієї наявної зброї.
“Попри чисельну перевагу ворога, наші оборонці не дали шансів прорвати позицію. За чотири години бою було ліквідовано 22 окупантів, поранено 9 і знищено бронемашину”, – йдеться у повідомленні.
Військові стверджують, що вистояти їм допомогло не лише розуміння кожного своєї ролі, а й злагоджена командна робота.
“Цей бій ми виграли не лише завдяки влучності чи стійкості, а завдяки командній роботі. Кожен із нас знав, що на нього розраховують, і це додавало сил”, – сказав прикордонник Андрій на псевдо “Київстар”.
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