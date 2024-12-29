Бій на Куп’янському напрямку став справжнім випробуванням для чотирьох прикордонників бойового підрозділу комендатури швидкого реагування 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Проти них наступали понад 30 російських окупантів із бронетехнікою та безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Нерівний бій між кількома прикордонниками та групою із понад 30 російських загарбників тривав чотири години. Окупанти атакували хвилями, висаджуючи десант із бронетехніки. У відповідь прикордонники діяли злагоджено, знищуючи ворога з усієї наявної зброї.

“Попри чисельну перевагу ворога, наші оборонці не дали шансів прорвати позицію. За чотири години бою було ліквідовано 22 окупантів, поранено 9 і знищено бронемашину”, – йдеться у повідомленні.

Військові стверджують, що вистояти їм допомогло не лише розуміння кожного своєї ролі, а й злагоджена командна робота.

“Цей бій ми виграли не лише завдяки влучності чи стійкості, а завдяки командній роботі. Кожен із нас знав, що на нього розраховують, і це додавало сил”, – сказав прикордонник Андрій на псевдо “Київстар”.