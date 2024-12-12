Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
“Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля. Свою роль відіграли державні програми підтримки — грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики “Зроблено в Україні”. Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування”, – зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Серед галузей, які демонстрували позитивну динаміку, виокремлюються:
- Транспорт, який стабільно функціонує завдяки роботі Українського морського коридору.
- Будівництво, підтримане державними програмами.
- Внутрішня торгівля, що залишається стабільною завдяки попиту та пропозиції.
- Переробна промисловість, яку стимулюють програми розвитку бізнесу та стабільність енергозабезпечення.
- Добувна промисловість, де активізовано видобуток газу на нових свердловинах.
Однак, попри успіхи в окремих секторах, загальна динаміка економічного зростання демонструє ознаки уповільнення, що свідчить про потребу у подальшій адаптації економічної політики до внутрішніх та зовнішніх викликів.
- Reuters: В НАТО закликають підприємців бути готовими до “воєнного сценарію”
- Бойові дії між Росією та Україною можуть припинитися у 2025 році через виснаження обох сторін, — ЗМІ
- ISW: Економічна нестабільність Росії підриває її військові можливості продовження війни в Україні