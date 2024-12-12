За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4%, проте з поступовим зниженням динаміки. У листопаді темпи зростання впали до 0,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, що підтверджує загальну тенденцію до уповільнення.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля. Свою роль відіграли державні програми підтримки — грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики “Зроблено в Україні”. Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування”, – зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Серед галузей, які демонстрували позитивну динаміку, виокремлюються:

Транспорт, який стабільно функціонує завдяки роботі Українського морського коридору.

Будівництво, підтримане державними програмами.

Внутрішня торгівля, що залишається стабільною завдяки попиту та пропозиції.

Переробна промисловість, яку стимулюють програми розвитку бізнесу та стабільність енергозабезпечення.

Добувна промисловість, де активізовано видобуток газу на нових свердловинах.

Однак, попри успіхи в окремих секторах, загальна динаміка економічного зростання демонструє ознаки уповільнення, що свідчить про потребу у подальшій адаптації економічної політики до внутрішніх та зовнішніх викликів.