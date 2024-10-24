Наталя Бірюкова, журналістка телеканалу "Орбіта" та онлайн-медіа "Свої", поділилася інформацією про ситуацію в містах Мирноград та Покровськ Донецької області.

Про це журналістка повідомила в етері “Еспресо”.

“Що стосується Мирнограду, знаю, що там близько 2,5 тисяч мешканців, вже немає дітей, цього тижня була виявлена родина, яка приховувала свою дитину, їх вивезли за межі області. В самому Минограді немає централізованого водопостачання. Немає можливості набрати зі свердловин, які були по всьому місту, безкоштовної питної води, немає газу, немає електрики. Звісно, не буде і теплопостачання. Містяни продовжують жити, місто ще не Авдіївка, яке обстрілюють зі всього, з чого тільки можна кожної хвилини. Але Мирноград обстрілюють постійно”, – розповіла Бірюкова.

Журналістка Наталя Бірюкова повідомила, що станом на 23 жовтня в Покровську залишалося 11 900 жителів, серед яких були й діти. Вона зазначила, що 40% міста залишилося без електропостачання, а опалювальний сезон у місті не відбудеться.

Хоча централізованого водопостачання немає, міські свердловини продовжують працювати, і можна набирати питну воду. Міська влада також організовує підвіз питної та технічної води.

За її словами, мешканці продовжують жити в місті, але батьки 59 дітей планують найближчим часом евакуювати їх, тому очікується, що дітей у Покровську скоро вже не залишиться.