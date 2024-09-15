Про це повідомляє ДСНС України.
“Харків. О 19:01 пожежу, площею 600 кв.м., локалізовано.
За попередніми даними, постраждала 41 особа, у тому числі 4 дитини. Гасіння пожежі, розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи тривають”,— йдеться в дописі.
Пізніше в прокуратурі області повідомили, що кількість постраждалих зросла до 42.
Нагадаємо, удень російська армія влучила КАБами в багатоповерхівку в Харкові, постраждало понад 40 людей, серед них 3 дитини, наймолодшій – 1 рік.
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