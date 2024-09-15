У Харкові локалізували пожежу у багатоповерхівці, в яку влучила російська авіабомба, розбір завалів триває.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Харків. О 19:01 пожежу, площею 600 кв.м., локалізовано. За попередніми даними, постраждала 41 особа, у тому числі 4 дитини. Гасіння пожежі, розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи тривають”,— йдеться в дописі.

Пізніше в прокуратурі області повідомили, що кількість постраждалих зросла до 42.

Нагадаємо, удень російська армія влучила КАБами в багатоповерхівку в Харкові, постраждало понад 40 людей, серед них 3 дитини, наймолодшій – 1 рік.