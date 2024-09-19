У Харкові затримали 42-річного безробітного жителя міста, який, за даними слідства, коригував удари РФ.

Про це повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

“Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку. Щоб навести керовані авіабомби та ракетне озброєння на локації Сил оборони, російська спецслужба дистанційно завербувала 42-річного безробітного з обласного центру. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи у Telegram-каналах”, — йдеться у повідомленні.

У Telegram з чоловіком спілкувався кадровий співробітник ГРУ. За його вказівкою, харків’янин регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони, написав Абдула

Потім він позначав відповідні координати на Google-картах та месенджером відправляв “звіт” своєму російському куратору. Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ. Після документування кожного кроку злочинних дій фігуранта його було затримано у власному помешканні.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.