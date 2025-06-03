Землетрус біля Мармариса: 69 постраждалих і одна загибла дитина

Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив губернатор провінції Мугла Ідріс Акбіїк.

В ніч на 3 червня в районі узбережжя турецького міста Мармарис стався землетрус магнітудою 5,8 балів. Ця природна катастрофа призвела до травмування 69 осіб, серед яких, на жаль, загинула 14-річна дитина.

Губернатор провінції Мугла Ідріс Акбіїк повідомив про подію на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

Згідно з інформацією турецького національного інформаційного агентства Anadolu, землетрус стався о 2:17 ранку за місцевим часом у Середземному морі, приблизно за 10,43 кілометри від Мармариса. Епіцентр поштовхів знаходився на глибині 67,91 кілометра.

Управління з питань протидії та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) зазначило, що поштовхи відчувалися також у сусідніх провінціях і на грецькому острові Родос.

Губернатор повідомив, що наразі тривають польові перевірки. Серйозних руйнувань не зафіксовано, водопостачання, електрика та газ подаються в звичайному режимі. Постраждалі отримують необхідну допомогу, зокрема, з ними працюють фахівці з психосоціальної підтримки. Влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватись заходів безпеки.

Сейсмічна активність в Туреччині

Туреччина розташована в сейсмічно активному регіоні, де подібні землетруси трапляються досить часто. Наприклад, 23 квітня цього року в Стамбулі стався один з найсильніших землетрусів за останні роки, магнітуда якого сягнула 6,2 бала, внаслідок чого понад 150 осіб отримали медичну допомогу через травми.

Лише через місяць, 15 травня, в центральній частині Туреччини відчули підземні поштовхи магнітудою 5,2, але на щастя, тоді ніхто не постраждав.