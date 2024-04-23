Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил Росії. Перебуваючи у складі бойових підрозділів країни-агресора, фігуранти брали участь у штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.
На початку квітня цього року українські захисники взяли бойовиків у полон під час запеклих боїв поблизу Красногорівки та Вугледара. Серед затриманих – мешканець тимчасово окупованого Криму.
У березні 2024 року він добровільно приєднався до 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ. Після проходження військової підготовки на полігонах в Севастополі та Бердянську його відправили штурмувати українські позиції у Волноваському районі. Прибувши на фронт, зловмисник не встиг приступити до виконання бойового завдання російського командування. Українські воїни повністю знищили його батальйон, а його, як єдиного вцілілого, взяли у полон.
Ще четверо бойовиків – мешканці тимчасово окупованої частини Донеччини. За даними військової контррозвідки СБУ, троє з них приєдналися до окупаційних угруповань росії ще у 2014 році. Тоді вони брали активну участь у бойових діях проти сил АТО в районі Іловайська, Дебальцевого та Волновахи.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігуранти обстрілювали позиції українських військ на Донеччині, використовуючи важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.