Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру львів’янці, яка вимагала неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, колишня лікарка обіцяла військовому “допомогти” з отриманням групи інвалідності. За свої послуги вона встановила ціну у 5 тисяч доларів США, які мали забезпечити її вплив на посадовців обласної МСЕК для ухвалення позитивного рішення.
Колишня лікарка запевняла, що в разі відмови надати гроші, іншим шляхом отримати групу інвалідності буде неможливо.
Її затримали на місці злочину під час отримання грошей, за процедурою, передбаченою ст. 208 КПК України. Наразі тривають слідчі дії для виявлення всіх осіб, причетних до справи.
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