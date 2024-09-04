Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна Пам’ять”, – написав він.

Рятувальники завершили пошукові роботи. З-під завалів їм вдалося врятувати 12 людей.

Семеро людей загинули. За новими даними Садового, після ранкового ворожого обстрілу до лікарень звернулися 64 особи, серед них – 8 дітей.

Мер також назвав імена загиблих:

  • Базилевич Емілія – 7 років.
  • Базилевич Дарина – 18 років.
  • Базилевич Ярина – 21 рік.
  • Базилевич Євгенія – 43 роки.
  • Демидова Ірина – 52 роки.
  • Погорецький Олександр – 54 роки.
  • Арабський Юрій – 55 років.