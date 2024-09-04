Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна Пам’ять”, – написав він.