Про це повідомляє Spiegel.
У місті Гезеке, що в Північному Рейні-Вестфалії, вибух петарди забрав життя 24-річного чоловіка. Поліція вважає, що петарда була нелегального виробництва. В Саксонії двоє чоловіків загинули під час запуску феєрверків, а в Гамбурзі 20-річний юнак помер через вибух саморобної петарди.
Серйозні інциденти також сталися з дітьми. У Ростоку 10-річний хлопчик отримав важкі поранення через вибух петарди. Троє дітей у Мюнхені отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками та серйозною травмою руки.
У Берліні поліція затримала понад 330 осіб за порушення під час святкувань, 13 правоохоронців постраждали. Один із них отримав серйозні поранення через нелегальний феєрверк і був прооперований тієї ж ночі.
Правоохоронці продовжують розслідування, наголошуючи на необхідності дотримання правил безпеки під час використання піротехніки.
- 2025-й стане роком перемоги, – Зеленський у новорічному привітанні
- Сьогодні день народження Степана Бандери: життя і спадок провідника українського націоналізму
- Війна в Україні має безпосередній вплив на Францію, – Макрон