У Німеччині під час святкувань Нового року п'ятеро людей загинули через нещасні випадки, пов’язані з феєрверками, десятки отримали травми.

Про це повідомляє Spiegel.

У місті Гезеке, що в Північному Рейні-Вестфалії, вибух петарди забрав життя 24-річного чоловіка. Поліція вважає, що петарда була нелегального виробництва. В Саксонії двоє чоловіків загинули під час запуску феєрверків, а в Гамбурзі 20-річний юнак помер через вибух саморобної петарди.

Серйозні інциденти також сталися з дітьми. У Ростоку 10-річний хлопчик отримав важкі поранення через вибух петарди. Троє дітей у Мюнхені отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками та серйозною травмою руки.

У Берліні поліція затримала понад 330 осіб за порушення під час святкувань, 13 правоохоронців постраждали. Один із них отримав серйозні поранення через нелегальний феєрверк і був прооперований тієї ж ночі.

Правоохоронці продовжують розслідування, наголошуючи на необхідності дотримання правил безпеки під час використання піротехніки.