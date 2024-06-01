Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Відомо, що починаючи з першого судна, яке вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти успішно переробили рекордний об’єм вантажів, не зважаючи на постійні атаки ворога на критичну інфраструктуру.

“Україна залишається топ експортером аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі”, – йдеться в повідомленні.

З 8 серпня почав діяти тимчасовий коридор, який першочергово використовується для евакуації суден, що знаходилися в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний під час повномасштабного вторгнення РФ.