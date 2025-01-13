Канадці цінують свою незалежність, пишаються своєю країною і не піддаються на погрози та образи, заявив колишній прем’єр-міністр Канади, 91-річний Жан Кретьєн, вертаючись до президента США Дональда Трампа.

Про це Жан Кретьєн написав у своїй колонці для Globe and Mail.

Кретьєн зазначив, що канадці «всупереч усьому побудували націю в найсуворішій і найскладнішій географії, яку тільки можна собі уявити». Він також нагадав, що Канада вже мала сміливість сказати «ні» США, коли ті намагалися втягнути її «в абсолютно невиправдану дестабілізаційну війну в Іраку».

Колишній прем’єр звернувся до федеральних і місцевих канадських політиків із закликом бути рішучими.

«Ми всі знаємо, що навіть коли ми задовольняємо одну вимогу, містер Трамп повертається з іншою, ще більшою вимогою. Це не дипломатія, це шантаж. Нам потрібний інший підхід, який розірве це порочне коло», – наголосив Кретьєн.

Після перемоги на виборах Дональд Трамп оголосив про свій намір запровадити 25-відсотковий тариф на всі товари, які імпортуються до США з Канади та Мексики. Окрім того, він припустив можливість приєднання Канади до США, пообіцявши, що канадці «сплачуватимуть на 60% менше податків», а їхній бізнес «негайно подвоївся б у розмірах».

Канадська влада у відповідь на коментарі Трампа про тарифи наголосила на важливості відносин із північним сусідом для США.