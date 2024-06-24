Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, одна жінка була поранена під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району.

Загалом ворог завдав авіаційні удари по Верхній Терсі та Кам’янському.

193 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

29 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку.

294 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житла.